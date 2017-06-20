Вот уже точно — доступные кредиты. Инкассаторскую сумку, полную пластиковых карт, Павел и Андрей нашли два дня назад в соседнем дворе. Взвесив клад, приятели присвистнули — 10 килограммов, одни и без охраны. Мужчины рассортировали карты и стали выяснять, как вернуть их банку. Но звонки по телефону, указанному на кредитках, остались без ответа — номер недействителен. Вопросов стало еще больше. Приехавшие на вызов полицейские задали другой вопрос — почему о находке товарищи не сообщили сразу. Ведь так из бдительных граждан можно превратиться в подозреваемых в краже. Впрочем, карт пока никто не хватился. Банк, который их выпустил, с екатеринбуржцами сейчас работает лишь онлайн. Результаты проверки будут озвучены на днях. Но не исключено, что карты могли быть выброшены на ветер при закрытии офисов. И хотя никакой ценности клад не несет — без активации это лишь пластик, а не копилка — кредитки принято утилизировать
Екатеринбуржцы нашли во дворе мешок с сотнями банковских карт
Банк, который их выпустил, в городе не имеет офисов
Вот уже точно — доступные кредиты. Инкассаторскую сумку, полную пластиковых карт, Павел и Андрей нашли два дня назад в соседнем дворе. Взвесив клад, приятели присвистнули — 10 килограммов, одни и без охраны. Мужчины рассортировали карты и стали выяснять, как вернуть их банку. Но звонки по телефону, указанному на кредитках, остались без ответа — номер недействителен. Вопросов стало еще больше. Приехавшие на вызов полицейские задали другой вопрос — почему о находке товарищи не сообщили сразу. Ведь так из бдительных граждан можно превратиться в подозреваемых в краже. Впрочем, карт пока никто не хватился. Банк, который их выпустил, с екатеринбуржцами сейчас работает лишь онлайн. Результаты проверки будут озвучены на днях. Но не исключено, что карты могли быть выброшены на ветер при закрытии офисов. И хотя никакой ценности клад не несет — без активации это лишь пластик, а не копилка — кредитки принято утилизировать