Екатеринбуржцы нашли во дворе мешок с сотнями банковских карт

Банк, который их выпустил, в городе не имеет офисов


Вот уже точно — доступные кредиты. Инкассаторскую сумку, полную пластиковых карт, Павел и Андрей нашли два дня назад в соседнем дворе. Взвесив клад, приятели присвистнули — 10 килограммов, одни и без охраны. Мужчины рассортировали карты и стали выяснять, как вернуть их банку. Но звонки по телефону, указанному на кредитках, остались без ответа — номер недействителен. Вопросов стало еще больше. Приехавшие на вызов полицейские задали другой вопрос — почему о находке товарищи не сообщили сразу. Ведь так из бдительных граждан можно превратиться в подозреваемых в краже. Впрочем, карт пока никто не хватился. Банк, который их выпустил, с екатеринбуржцами сейчас работает лишь онлайн. Результаты проверки будут озвучены на днях. Но не исключено, что карты могли быть выброшены на ветер при закрытии офисов. И хотя никакой ценности клад не несет — без активации это лишь пластик, а не копилка — кредитки принято утилизировать по-другому. Уничтожением ненужных карт в крупных банках, как правило, занимается целый отдел. В день через ножницы его сотрудников может пройти несколько сотен невостребованных кредиток — ведь эта процедура обязательна. Ну, а судьба этих карт теперь в руках полиции. Павел и Андрей с радостью сняли с себя эту ношу — оно того не стоит.

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Екатеринбуржцы нашли во дворе мешок с сотнями банковских карт