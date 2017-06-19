Живут несладко и недолго: Свердловская прокуратура проверила приюты для животных

19.06.2017

Прокуроров завалили жалобами о жестоком обращении с бездомными кошками и собаками

Всего в ходе проверки надзорный орган выявил больше трехсот нарушений. В первую очередь, это касается отлова и содержания животных. Вместо сачков, которые не вредят животному, их отлавливают петлями — поэтому вырывающихся собак порой душили. Ни фургон для перевозки, ни сами вольеры не дезинфицируют. Но это лишь начало. В самих приютах бродяжки живут несладко — и недолго. Вместо положенных шести месяцев, животных зачастую усыпляют уже через три недели. В некоторых приютах им даже не пытаются найти новый дом. Все недочеты передержки должны устранить в течение года. Иначе это может обернуться для хозяев административными делами.