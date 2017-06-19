Врачи перенесли выписку выжившего в лесу Димы Пескова

19.06.2017

Мальчик, который едва не погиб от голода и холода, заболел «ветрянкой»

По словам мамы, еще до того, как потеряться, Дима контактировал с ребенком, болевшим ветряной оспой. Инкубационный период «ветрянки» составляет от одиннадцати до двадцати дней. Поэтому врачи не удивились такому развитию событий. Иммунитет Димы сейчас подорван, поэтому за его самочувствием медики пристально следят. Оснований для беспокойства нет. С конца прошлой недели спасенный мальчик идет на поправку — он начал есть и общаться с мамой. Еще одна хорошая новость — стало известно, что ни один из двух десятков клещей, которых сняли с ребенка, не был переносчиком энцефалита.