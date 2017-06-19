Водитель «Uber» избил пассажира за оплату поездки банковской картой

19.06.2017

Поездка закончилась в отделении полиции

Эту поездку в Арамиль Дмитрий с другом запомнят надолго — ведь она закончилась дракой с таксистом. Заказав машину и оплатив поездку через мобильное приложение, пассажиры недалеко уехали. Водитель потребовал сообщить ему стоимость заказа — мол, клиенты хотят его обмануть и проехать бесплатно. Ситуация быстро зашла в тупик. Пассажиры пытались объяснить таксисту, что оплатили заказ заранее — для Uber это распространенная практика. Но водитель словам не поверил. Похоже, принцип работы мобильного приложения водителю вообще был незнаком. Заподозрив клиентов в обмане, он повез попутчиков прямиком… в полицию. На беду пассажиров, опорный пункт был на ремонте — их привезли на парковку такси и побили. Разрулить ситуацию помог проходивший мимо сотрудник полиции. Спорщиков доставили в отдел, где они написали друг на друга заявления. По информации службы заказа водителей, деньги с карты клиентов списываются автоматически. И даже если средств на карте нет, то фирма сама рассчитывается с водителем. Однако этот шофер почему-то был не в курсе. Не желая спускать конфликт на тормозах, Дмитрий обратился в Uber — компания уже вернула деньги, а обидчика пообещала наказать. На будущее — юристы в такой ситуации советуют сразу выходить из автомобиля. А уже потом — требовать с компании компенсацию морального вреда за непрофессионализм водителя. Пострадавшие же собираются добиться справедливого наказания для водителя. Чтобы другие горожане все-таки попадали в место назначения, а не в полицию.