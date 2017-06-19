Дом сдан всего полгода назад, но подъездное крыльцо, не таясь, маскирует этот возраст. Судя по его состоянию, эти ступени отслужили уже не меньше 20 лет. Проблемы начались весной — рассказывают местные. Начал таять снег, а с ним и крыльцо поплыло. Ступени буквально развалились, обнажив ржавую арматуру и куски кабеля. Это сейчас плиты сняты со ступеней. А до этого они опасно качались. Да так, что с коляской невозможно было спускаться. Местные уже засыпали жалобами коммунальщиков. Но те сначала кормили завтраками, а потом и вовсе перестали отвечать. Причем сейчас соседи просят хотя бы на время открыть запасной выход. Благо подъезд здесь сквозной. При виде нашей съемочной группы коммунальщики спешно скрылись. А офис оказался закрыт. Зато сразу ответили жильцам в социальной сети. Офис УК не случайно оказался закрыт. Зато, как видите, открыли запасной выход из аварийного подъезда. А чтобы ускорить ремонт крыльца, жителям нужно жаловаться в Департамент жилищного надзора.
Торчит ржавая арматура и куски кабеля: Крыльцо в новостройке разрушилось спустя полгода
Жильцы пытаются договориться с УК через социальную сеть
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понедельник 19 Июня 2017
Торчит ржавая арматура и куски кабеля: Крыльцо в новостройке разрушилось спустя полгода