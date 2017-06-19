Торчит ржавая арматура и куски кабеля: Крыльцо в новостройке разрушилось спустя полгода

19.06.2017

Жильцы пытаются договориться с УК через социальную сеть

Дом сдан всего полгода назад, но подъездное крыльцо, не таясь, маскирует этот возраст. Судя по его состоянию, эти ступени отслужили уже не меньше 20 лет. Проблемы начались весной — рассказывают местные. Начал таять снег, а с ним и крыльцо поплыло. Ступени буквально развалились, обнажив ржавую арматуру и куски кабеля. Это сейчас плиты сняты со ступеней. А до этого они опасно качались. Да так, что с коляской невозможно было спускаться. Местные уже засыпали жалобами коммунальщиков. Но те сначала кормили завтраками, а потом и вовсе перестали отвечать. Причем сейчас соседи просят хотя бы на время открыть запасной выход. Благо подъезд здесь сквозной. При виде нашей съемочной группы коммунальщики спешно скрылись. А офис оказался закрыт. Зато сразу ответили жильцам в социальной сети. Офис УК не случайно оказался закрыт. Зато, как видите, открыли запасной выход из аварийного подъезда. А чтобы ускорить ремонт крыльца, жителям нужно жаловаться в Департамент жилищного надзора.