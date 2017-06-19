Мошенничество без границ: риелтор обманывала людей даже под следствием

19.06.2017

Брала деньги за покупку квартир в новостройках, и пропадала вместе с внушительной суммой

Ни квартиры, ни денег — и даже спросить их не с кого. Та, что обещала Ольге новое жилье, уж год как прописана в казенном доме. Клиентка купилась на щедрое предложение риелтора Елены Родины, которая посулила невероятные скидки на квадратные метры в новостройке. Однако, забрав полтора миллиона, исчезла. О том, что она стала жертвой мошенницы, Елена узнала уже от следователя. Ольга не единственная пострадавшая от махинаций Родины. По материалам следствия, жертв риелтор выбирала среди знакомых и друзей. Предлагала купить новую квартиру в Академическом по цене в два раза ниже рыночной. Мол, она хорошо знакома с застройщиком. Одно НО — заплатить за жилье нужно было наличными, а деньги отдать ей. Клиентов ничто не настораживало, хотя им давали только расписку. Так, всего за год мошенница обогатилась почти на 20 миллионов рублей. Но когда ее осудили, выяснилось, что еще с десяток эпизодов не попали в уголовное дело. Дмитрию повезло — деньги вернули друзья, втянувшие его в аферу. Теперь мошеннице грозит новый суд и, возможно, новый срок. Чтобы не попасться на удочку таких дельцов, юристы советуют сотрудничать только с проверенными агентствами. Гарантией порядочности может служить и личный идентификационный номер, который есть у каждого профессионального риелтора — его можно узнать в интернете. При сделках с посредниками насторожить должны и разные расчетные счета. Вновь перед судом Елена Родина предстанет уже в середине июля. Пострадавшим, имена которых фигурировали в первом процессе, она вернула часть денег. Что будет со второй партией обманутых клиентов — неясно, собственности у осужденной больше нет.