К нам едет Президент: Владимир Путин намерен посетить выставку «Иннопром»

19.06.2017

Далеко идущие планы главы государства подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков

Ожидается, что визит Владимира Путина в Свердловскую область состоится 10 июля — он откроет главную промышленную выставку страны, которую нынче Россия проводит в партнерстве с Японией. Подчеркну, что для Владимира Владимировича это будет дебют — обычно старт «Иннопрому» давал Дмитрий Медведев. Пресс-секретарь президента также уточнил, что во время поездки в Екатеринбург глава государства проинспектирует результаты работы временно исполняющего обязанности главы региона Евгения Куйвашева. Он примет участие в губернаторских выборах в сентябре.