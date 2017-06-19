Дождь с потолка: строители забыли сделать гидроизоляцию крыши в двухэтажке на Стачек

19.06.2017

Рабочие делают капитальный ремонт крыши

Вода с потолка, вспоминают Хасановы, едва не потекла им прямо в чайные кружки. Непогода в квартире разыгралась, как только на улице начался дождь. Ведь в их двухэтажке сейчас ремонтируют крышу. Старую гидроизоляцию строители убрали, а про новую, похоже забыли. Старый утеплитель был единственной преградой между треснувшим шифером и потолком. Прогноз погоды строители, видимо, не смотрели, так что пленкой крышу решили не покрывать. Поэтому в квартирах уже третий день дождливо. Соседи теперь живут не только в сырости, но и в напряжении. Они боятся, что вода доберется до электрического щитка. И тогда крышу над головой нужно будет не ремонтировать, а искать! Строители на место ЧП приехали только сегодня. Но от видеокамеры поспешили скрыться. За кадром объяснили: мол ремонт здесь не причем — на протечки жители жаловались и раньше. Всю вину рабочие перекладывают на старый шифер. Правда, фонду капремонта строители озвучили совсем другую версию — отчитались о выполненной работе. Последствия стихии подрядчику, похоже, теперь придется устранять за свой счет. В противном случае жильцы собираются дойти суда, но сначала все же возьмутся за намокшие обои и потолок.