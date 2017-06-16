Роды на ходу: женщина родила ребенка в такси

16.06.2017

Принять малышку пришлось подруге роженицы — вместе они ехали в больницу

После того, как женщина благополучно разрешилась девочкой, их доставили в роддом в сопровождении патруля ГИБДД. По словам акушерки поневоле, они с подругой ехали в больницу — у роженицы начались схватки. Но уже у дома они попали в пробку. Таксист, как мог, искал пути объезда по дворам, однако — не успел. Роды были стремительными — малышка появилась на свет за несколько минут. Принять ребенка пришлось сопровождающей — инструкции она получала от врача по телефону. Новорожденная девочка родилась здоровой и крепкой, ее завернули в пальто и отдали маме. На ее счастье, рядом стоял пост ДПС. Сотрудники домчали их до роддома с мигалкой и сиреной. Сейчас мама с дочкой уже дома. Как стало известно, кроху назвали Василисой.