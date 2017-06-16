Сходство многих портретов поразительное, хотя авторы проекта «Живая Победа» к нему и не стремились. Важнее было пробудить в горожанах воспоминания или — призвать их поинтересоваться доблестным прошлым родственников. Над реконструкцией сотни снимков времен Великой отечественной художники трудились больше месяца. Школьникам, которые сегодня пришли на выставку, рассказывают — как трудно выстраивать кадр перед старинной камерой. Но результат того стоил – обскура удивительным образом смогла передать атмосферу военных лет. Современным аппаратам такое не под силу. Авторы необычного проекта реконструировали не только личные снимки, но и те, что знакомы каждому горожанину. Например, легендарное фото танкистов-добровольцев, которые отправлялись на фронт; или кадр, запечатлевший официальное объявление о начале войны. Итог кропотливой работы — фотовыставка, на которой ждут, в первую очередь, подрастающее поколение. Восстанавливать эпоху пришлось буквально по крупицам. Одежду искали в театрах и у жителей, а мебель мастерили сами. Разницы школьники не заметили. Узнать истории свидетелей войны
Победа до сих пор жива! Уникальная фотовыставка "Живая победа" работает последнюю неделю
На ней представлены репродукции снимков времен ВОВ.
Сходство многих портретов поразительное, хотя авторы проекта «Живая Победа» к нему и не стремились. Важнее было пробудить в горожанах воспоминания или — призвать их поинтересоваться доблестным прошлым родственников. Над реконструкцией сотни снимков времен Великой отечественной художники трудились больше месяца. Школьникам, которые сегодня пришли на выставку, рассказывают — как трудно выстраивать кадр перед старинной камерой. Но результат того стоил – обскура удивительным образом смогла передать атмосферу военных лет. Современным аппаратам такое не под силу. Авторы необычного проекта реконструировали не только личные снимки, но и те, что знакомы каждому горожанину. Например, легендарное фото танкистов-добровольцев, которые отправлялись на фронт; или кадр, запечатлевший официальное объявление о начале войны. Итог кропотливой работы — фотовыставка, на которой ждут, в первую очередь, подрастающее поколение. Восстанавливать эпоху пришлось буквально по крупицам. Одежду искали в театрах и у жителей, а мебель мастерили сами. Разницы школьники не заметили. Узнать истории свидетелей войны