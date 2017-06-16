Победа до сих пор жива! Уникальная фотовыставка "Живая победа" работает последнюю неделю

На ней представлены репродукции снимков времен ВОВ.


Сходство многих портретов поразительное, хотя авторы проекта «Живая Победа» к нему и не стремились. Важнее было пробудить в горожанах воспоминания или — призвать их поинтересоваться доблестным прошлым родственников. Над реконструкцией сотни снимков времен Великой отечественной художники трудились больше месяца. Школьникам, которые сегодня пришли на выставку, рассказывают — как трудно выстраивать кадр перед старинной камерой. Но результат того стоил – обскура удивительным образом смогла передать атмосферу военных лет. Современным аппаратам такое не под силу. Авторы необычного проекта реконструировали не только личные снимки, но и те, что знакомы каждому горожанину. Например, легендарное фото танкистов-добровольцев, которые отправлялись на фронт; или кадр, запечатлевший официальное объявление о начале войны. Итог кропотливой работы — фотовыставка, на которой ждут, в первую очередь, подрастающее поколение. Восстанавливать эпоху пришлось буквально по крупицам. Одежду искали в театрах и у жителей, а мебель мастерили сами. Разницы школьники не заметили. Узнать истории свидетелей войны по-прежнему можно в ДК Железнодорожников. Проект, реализованный при поддержке Фонда Святой Екатерины, завершат 22 июня – в день начала Великой Отечественной. После завершения фотовыставки убирать эти фотографии в архивы не будут – их раздадут участникам фотопроекта. Те же горожане, которые не успели увидеть экспозицию, познакомиться с историей войны в лицах смогут на специальном сайте.

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пятница 16 Июня 2017
Победа до сих пор жива! Уникальная фотовыставка "Живая победа" работает последнюю неделю