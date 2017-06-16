Израненные и повешенные! Под Екатеринбургом девочка жестоко расправляется над животными

16.06.2017

Жители поселка Рудный пребывают в ужасе от нечеловеческих визгов и писков.

Зоозащитники радуются каждой спасенной собаке. Жалуются, их обидчики будто с цепи сорвались. Только в эту передержку на Химмаше за последние недели попало полдюжины братьев меньших с ножевыми ранами и следами от удавки. И все они пострадали в поселке Рудный. Там таким зверствам давно не удивляются. Чуть ли не каждый местный знает, гроза собак и кошек — девочка-подросток. Жители не раз становились свидетелями ее невиданной жестокости. Это похоже на деревенские страшилки. Однако о жестокости Кати, говорят зоозащитники, даже участковый в курсе. Правда, сделать он ничего не смог — пообещал передать информацию в ПДН. Девочка, тем временем, меняет животных, как перчатки. По словам соседей, долго питомцы у нее не задерживаются — переезжают то в приюты, то на кладбище. Жизнь многих оборвалась на этой площадке. Неравнодушные горожане не раз пытались повлиять на мать живодерки. Ведь, по слухам, у девочки психические отклонения. Но семья держит глухую оборону. Жильцы уверены, что зверства происходят потому, что мать ребенком совсем не занимается. Поэтому именно на нее собираются писать заявление. А волонтеры пытаются не допустить новых расправ. Обещают по очереди присматривать за семьей — чтобы в случае чего отобрать у подростка живую игрушку.