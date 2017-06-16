Еще один стадион обновят! Городские власти проверили готовность Екатеринбурга к Мундиалю-2018

16.06.2017

Стадион «Калининец», где спортсмены будут проходить тренировки, будет сдан осенью.

Там, где через год будут гонять мяч футболисты мировой величины, пока бегают строители. Спорткомплекс «Калининец» обновляется не по дням, а по часам. Работы идут с опережением. «Калининец» станет одной из тренировочных площадок для сборных, которые приедут в Екатеринбург на чемпионат мира по футболу. Поэтому реконструируют его по строгим правилам ФИФА. Помимо большого стадиона, здесь возвели новые мачты освещения и с нуля построили бытовой комплекс. Скоро тут проложат системы вентиляции и охраны, отвечающие за комфорт и безопасности звезд футбола. Но самое большое помещение в комплексе — пресс-центр с сотней мест для журналистов. Всего в Екатеринбурге подготовят три площадки для разминок спортсменов. Комплекс «Урал» на Комвузовской строится, а поле стадиона «Уралмаш» уже утаптывают местные спортсмены. Все это наследство после мундиаля достанется городу. Здесь будут тренироваться воспитанники детско-юношеских школ. А вот Центральный стадион, который примет матчи финальной части Чемпионата, в будущем превратится в многофункциональный комплекс сродни московским Лужникам. На нем планируется проводить не только спортивные состязания, но и концерты с выставками