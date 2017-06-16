Два притопа-три прихлопа: в подъезде на Авиационной не всегда срабатывают новые датчики освещения

16.06.2017

Чтобы попасть домой, жители вынуждены прыгать или кричать.

В подъездах для освещения установили лампы с сенсорными датчиками. Они загораются, реагируя на звук и свет. Вот только не везде эта система прижилась. Остается только посочувствовать жильцам первого этажа. Ведь под их дверями больше всех топают и хлопают. Хотя по замыслу внедрения этих новаций свет в тамбуре должен загораться уже при открытии входной двери. Но здесь тоже случаются перебои. В правлении жилищного кооператива нам сообщили, что система освещения еще проходит обкатку. И по мере возникновения неполадок их постепенно исправляют. А дом, в котором мы побывали, вообще экспериментальный. Подрядчик в целях экономии решил попробовать только шумовые датчики. В ближайшее время — заверил председатель кооператива — систему освещения сделают удобной для всех лены жильцов. А пока временно установлены выключатели на весь подъезд.