Два притопа-три прихлопа: в подъезде на Авиационной не всегда срабатывают новые датчики освещения

Чтобы попасть домой, жители вынуждены прыгать или кричать.


В подъездах для освещения установили лампы с сенсорными датчиками. Они загораются, реагируя на звук и свет. Вот только не везде эта система прижилась. Остается только посочувствовать жильцам первого этажа. Ведь под их дверями больше всех топают и хлопают. Хотя по замыслу внедрения этих новаций свет в тамбуре должен загораться уже при открытии входной двери. Но здесь тоже случаются перебои. В правлении жилищного кооператива нам сообщили, что система освещения еще проходит обкатку. И по мере возникновения неполадок их постепенно исправляют. А дом, в котором мы побывали, вообще экспериментальный. Подрядчик в целях экономии решил попробовать только шумовые датчики. В ближайшее время — заверил председатель кооператива — систему освещения сделают удобной для всех лены жильцов. А пока временно установлены выключатели на весь подъезд.

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пятница 16 Июня 2017
Два притопа-три прихлопа: в подъезде на Авиационной не всегда срабатывают новые датчики освещения