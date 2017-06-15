Волонтера, нашедшего в лесу Диму Пескова, представят к государственной награде

15.06.2017

За удивительной историей со счастливым концом следили миллионы россиян

Новость о чудесном спасении Димы Пескова второй день не сходит с уст и не выходит из топа самых популярных материалов. Только на этом интернет-портале радостную весть о мальчике, который выжил, вчера прочитали 600 тысяч человек! А вот здоровье самого выжившего пока внушает тревогу. Он в реанимации. Переохлаждение, больше десятка укусов клещи и обезвоживание — таков итог четырех дней скитаний по лесу. На руки врачам маленького Диму передали, когда он уже был сознания. На мальчика, которого несколько дней искали сотни добровольцев, в итоге наткнулись практически случайно. За этой историей с хэппи эндом следила вся страна. Дима потерялся во время отдыха на природе с семьей — возвращаясь к палатке, ребенок свернул не туда. По следам малыша отправились спасатели, полиция, профессиональные поисковики и волонтеры. Ребенка искали с помощью дрона и экстрасенсов! В итоге же на него случайно вышел доброволец Павел. Он отбился от группы и пошел по незапланированному маршруту. И вот, наконец, счастливое воссоединение — кадры, от которых слезы наворачиваются. За спасение Димы Пескова Следственный комитет уже решил вручить Павлу медаль. Впрочем, добровольца уже считают героем те, кто внимательно следил за всей этой историей. Теперь пользователи в ожидании еще одной хорошей новости — о том, что маленький Дима идет на поправку. На иной финал горожане не рассчитывают.