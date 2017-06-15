Попытка номер два: Екатеринбург вновь вступил в борьбу за проведение Всемирной универсальной выставки

15.06.2017

Свердловская делегация презентовала заявку города в Международном бюро выставок

Екатеринбург оргкомитету ЭКСПО-2025 представили руководитель Свердловской области Евгений Куйвашев и заместитель министра промышленности и торговли России. Они выступили перед сотнями иностранных журналистов, дипломатов, чиновников и бизнесменов. На этой выставке России предлагает поднять вопросы инклюзивных инноваций для детей и будущих поколений. Чтобы представить потенциальную площадку ЭКСПО — уральскую столицу — свердловские делегаты презентовали «видео-открытку» с видами Екатеринбурга. Станет ли он хозяином выставки, определят лишь в следующем году. Напомню, конкуренцию Екатеринбургу составят Париж, Азербайджан и Осака.