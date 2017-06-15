Подарили тройню! Врачи помогли бесплодной паре стать многодетной

15.06.2017

За это медикам отвели почетное место на «Медицинском Олимпе»

Своему тройному счастью Люция придумывает все новые прозвища. Маму можно понять — с мужем они пять лет безуспешно пытались стать родителями. Из-за врожденного генетического порока мечты о материнстве, казалось, не должны были исполниться. Но врачи решили поспорить с судьбой. С помощью процедуры ЭКО семья не просто обзавелась потомством, но и стала многодетной! Возможные генетические нарушения у будущих малышей врачи исключили, когда те еще были в пробирке. Медики исследовали эмбрионы и убрали риск патологий, что и помогло паре, наконец, завести детей. Благодаря новой технологии в Свердловской области на свет ежегодно появляется более сотни малышей. Успехи гинекологов и эмбриологов уже оценили счастливые пациенты, а сегодня их признало и профессиональное сообщество. За рождение тройни врачи получили премию «Медицинский Олимп». Всего же на него сегодня поднялись 58 эскулапов. За каждой наградой — статуэткой бога врачевания Асклепия – спасенные жизни. В частности, «Спасением года» назвали слаженную операцию по оказанию помощи пострадавших от обрушения кровли на заводе имени Калинина. Врачи скорой и медики 23 больницы боролись за жизнь оказавшихся под обломками. Коллеги отметили всех, кто дежурил в момент трагедии на месте, извлекал пострадавших из-под бетонных плит и оперировал в больнице. Врачи польщены, но признают, главная награда для них – это благодарность тех, кого они спасли.