Ослепительная ложь: мошенники продали пенсионерке массажные очки за 14 000 рублей

15.06.2017

Как сохранить свои сбережения и не попасться мошенникам?

Позвонив в дверь к Нине Васильевне, двое неизвестных сообщили, что обходят детей войны. Выясняют, есть ли какие-то проблемы. Как на зло, женщина собиралась на прием к врачу. Но осмотр ей предложили сделать прямо на дому. Пенсионерке предложили для профилактики купить чудо-очки за 14 тысяч рублей. Нина Васильевна — тронутая заботой — купилась. И только потом подруга, разыскавшая эти очки в интернете, сообщила, что цена им всего 300 рублей. Да и толку, как выяснилось, от них никакого. Но кто подсунул ей кота в мешке — Нина Васильевна не знает. Договор купли-продажи она не заключила. А телефон, который продавцы оставили для связи, недоступен. Женщина даже обращалась в полицию. Но участковый сказал, что не видит состава преступления. Покупка была совершена добровольно. Даже через суд будет сложно доказать, что имело место мошенничество — говорят юристы. Чтобы не оказаться в подобной ситуации, самый простой способ — вообще не открывать дверь незнакомым людям. Даже если вы уверены, что не поддаетесь убеждению, поверьте — мошенники найдут способ залезть к вам в карман.