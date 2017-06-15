Девочки, которых перепутали в челябинском роддоме, встретились спустя 30 лет

15.06.2017

Пока одна росла в любви и ласке, другая похоронила мать и отправилась в детский дом

Теперь у Зои Антоновны не одна, а две дочери. Родную кровь она отыскала спустя 30 лет! В конце 80-х женщина родила девочку — голубоглазую блондинку. Но, рассказывает, на утро ей принесли совсем другого ребенка — кареглазую и черноволосую малышку. Молодая мать попыталась было возразить, но вспоминает: врачи лишь грубо отмахнулись от пациентки. Но и спустя 30 лет Зоя Антоновна не могла признать в дочери родную кровь. И предложила Кате пройти тест ДНК. Результат лишь подтвердил подозрения. Тогда семья решила начать поиски — через социальные сети разыскать девочку, что родилась с Катей в один день. Благо, Зоя помнила имя второй роженицы. Какого же было удивление Люции, когда ей написала совершенно незнакомая женщина о том, что их, возможно, поменяли в роддоме. Из-за роковой ошибки медиков жизнь семьи Люции покатилась под откос. Отец девочки обвинял мать в измене и однажды убил из-за этого соседа. Мать девочки от горя начала пить, и Люция в 13 лет оказалась в детдоме. Теперь же испытания, похоже, закончились — Люция обрела вторую семью. Ее новая мама даже подала в суд на роддом. Однако прошло уже слишком много времени — бумаги хранятся лишь четверть века. И найти сейчас истинных виновников подмены вряд ли удастся. Но несмотря на это шанс выиграть запутанное дело у семьи все же есть. Женщины намерены отсудить у медиков деньги и купить Люции квартиру в Челябинске — поближе к родной матери. Чтобы трое внуков, наконец, обрели бабушку.