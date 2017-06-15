Бил или не бил? В Екатеринбурге начали судить бросавшего ребенка на асфальт отца

15.06.2017

Александра Мошкина обвиняют в покушении на убийство ребенка

До заседания Александр Мошкин общается только со своим адвокатом. Детали громкого дела обсуждают в полголоса. Мужчину обвиняют в покушении на убийство собственного сына. По версии следствия, отец избивал его на глазах у прохожих. Съемки камеры наблюдения, запечатлевшей жуткую сцену, уже несколько месяцев обсуждает вся страна. Видно, как мужчина поднимает малыша, после чего роняет на асфальт. Вскоре это повторяется. Затем удар принимает сам отец — прохожий, вступившийся за ребенка, отправил мужчину в нокаут. Прямо с улицы мальчика увезли в больницу — врачи диагностировали ушиб подбородка. Однако, по словам отца, эту травму ребенок получил до инцидента. Свою вину Мошкин не признает. Говорит, сына не бил, лишь пытался поднять ему настроение — чтобы не заснул по дороге. То, что это была игра, говорит защитник, подтверждают фотографии, на которых Мошкин уже жонглировал ребенком подобным образом. Мол, в их семье это в порядке вещей. Адвокат будет наставить, чтобы обвинение с мужчины сняли. На стороне подсудимого и его жена – мать пострадавшего мальчика. Поэтому женщину отстранили от участия в процессе. Теперь по решению суда интересы ребенка представляют органы опеки. Следующее заседание состоится уже на следующей неделе. Обвинение собирается предоставить показания 2-х десятков свидетелей, а также заключения экспертиз. Если вину Мошкина докажут, ему грозит до 15 лет лишения свободы.