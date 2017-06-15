Аэропорт Екатеринбурга закрыли из-за ЧП на посадочной полосе

Больше десятка вылетов и прилетов были задержаны


По информации представителей аэропорта, все случилось из-за дождя. При посадке на мокрую полосу самолет из Москвы потерял сцепление с покрытием и не смог вовремя затормозить. Неуправляемое судно выкатилось на газон. Полторы сотни человек, которые находились на борту, отделались испугом. А вот те, кто должен был приземлиться следом, и пассажиры, ожидающие вылета оказались в подвешенном состоянии. Больше десятка рейсов задержали до устранения последствий ЧП. В прежнем режиме «Кольцово» заработал спустя два часа.

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Аэропорт Екатеринбурга закрыли из-за ЧП на посадочной полосе