Прочесывают леса и болота: в районе Рефтинского водохранилища ищут 4-летнего Диму

13.06.2017

Мальчик потерялся еще в субботу утром, но до сих пор есть надежда найти ребенка живым

Маленького Диму ищут уже четвертый день. Спасатели не теряют надежды, но теряются, пытаясь напасть на след пропавшего мальчика. Одни и те же места им приходится прочесывать по несколько раз. 4-летний ребенок заблудился во время отдыха с родителями. Дима вместе с папой собирал в лесу дрова для костра, но, как утверждает отец, начал капризничать и проситься к маме в палатку. До стоянки их отделяло сто метров. Поняв, что ребенок потерялся, родители сами отправились на его поиски. Но нашли лишь тех, кто видел малыша. Спустя несколько часов, мама и папа Димы обратились в полицию. Сейчас мальчика разыскивают сотни человек – следователи, спасатели, кинологи, волонтеры и водолазы. Они прочесывают не только лес, но и сады, заброшенные здания, где ребенок мог спрятаться, просеки у ЛЭП. Там, кстати, были обнаружены детские следы. Добровольцы не опускают рук, но и печальный исход поисков не исключают. Уже возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Ведь ребенок мог замерзнуть, утонуть и даже оказаться в лапах медведя! Беспилотник, оснащенный тепловизором, заметил косолапых неподалеку от места, где были найдены следы мальчика. Между тем, волонтеры не исключают, что к исчезновению ребенка причастны его родители. Как выяснилось, отец Димы был неоднократно судим за кражи и незаконный оборот оружия. Подозрения укрепляют и родственники потеряшки. На вопросы о семье мальчика стараются не отвечать. Впрочем, родители Димы уже прошли проверку на детекторе лжи. И пока не дают повода усомниться в себе. Добровольцам они, по слухам, помогают своеобразным способом — поехали к экстрасенсу с просьбой помочь установить местонахождение ребенка.