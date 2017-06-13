Праздник живота: екатеринбуржцы отметили День России чемпионатом по поеданию пельменей

13.06.2017

Аппетит у победителя оказался на зависть — он быстрее всех смог съесть 90 штук

Пельмени для состязания обжор готовили по старинным рецептам. Получилось настоящее ассорти: с бараниной, телятиной и свининой. Всего для чемпионата слепили и сварили больше двух тысяч штук. Повара трудились по соседству с участниками, которым предстояло пройти три этапа. В следующий раунд переходил тот, кто быстрее всех съедал порцию. В итоге лучшим стал Иван Никольский – горожанин побеждает в чемпионате уже в третий раз. В финале он съел 30 пельменей всего за 40 секунд. И стал обладателем месячного запаса любимого продукта.