Праздник живота: екатеринбуржцы отметили День России чемпионатом по поеданию пельменей

Аппетит у победителя оказался на зависть — он быстрее всех смог съесть 90 штук


Пельмени для состязания обжор готовили по старинным рецептам. Получилось настоящее ассорти: с бараниной, телятиной и свининой. Всего для чемпионата слепили и сварили больше двух тысяч штук. Повара трудились по соседству с участниками, которым предстояло пройти три этапа. В следующий раунд переходил тот, кто быстрее всех съедал порцию. В итоге лучшим стал Иван Никольский – горожанин побеждает в чемпионате уже в третий раз. В финале он съел 30 пельменей всего за 40 секунд. И стал обладателем месячного запаса любимого продукта.

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вторник 13 Июня 2017
Праздник живота: екатеринбуржцы отметили День России чемпионатом по поеданию пельменей