Свердловчане могут лишиться домов из-за просчета чиновников

13.06.2017

Оказалось, что на участках, которые сдала людям в аренду администрация Первоуральска, можно только выращивать деревья

Право на аренду этих соток Елена с мужем выиграли на аукционе. За право получить участок супруги заплатили Администрации Первоуральска почти полмиллиона рублей. А после рождения сына решили построить здесь дом, но мэрия вдруг отказалась выдавать разрешение. Оказалось, земля принадлежит не округу, а департаменту лесного хозяйства. Так что администрация, по сути, сдала в аренду чужую территорию. И таких участков в Билимбае 80. Владимир купил здесь землю первым. Говорит, такого подвоха от администрации не ожидал. Ведь после аукциона получил от чиновников все необходимые документы. В них черным по белому — земля городского округа предназначена для жилищного строительства. Но сейчас его дом рискует пойти под снос, ведь участок оказался лесопарком. Но чиновники успокаивают: сносить дома не стоит. Мол, они придумали как узаконить постройки. Правда на это может уйти десятилетие. Но сейчас в тупике оказалась и прокуратура: с одной стороны она должна защитить права лесфонда и выселить людей, с другой — вступиться за невинных жителей. Ведь они закон не нарушали и выселять из своих домов несправедливо. Пока выгонять людей не намерен и собственник земли — департамент лесного хозяйства. Он посоветовал тем, кто уже построил дома, узаконить свои права через суд. Правда, придется подождать. Тем же, кто начать строительство еще не успел, юристы советуют судиться с мэрией и требовать возврата не только уплаченных денег, но и процентов за незаконное использование собранных средств.