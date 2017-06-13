На Авангардной горячая вода закончилась вместе с отопительным сезоном

13.06.2017

Коммунальщики говорят, что вода остывает еще на подходе к многоэтажке

Проблемы начались с отключением отопления. Краны с горячей водой, рассказывают жители, пересохли на целую неделю. Жители неоднократно обращались в жилконтору. Чего, говорят, только не наслушались. Сначала коммунальщики оправдывались опрессовками. Потом сантехник переключил водоснабжение на обратный трубопровод. Но уверял, что надо подождать, пока не начнется циркуляция воды. Однако ничего не изменилось. Вот уже месяц жильцы не могут дождаться, когда нагреют горячую воду. Удивительно, что горячая вода остыла только в одном доме. У соседей по улице таких проблем нет. Как пояснили в управляющей компании, страдающий дом — в тупике. Дальше вода не подается. Однако коммунальщики обнаружили еще одну причину. Ускорить ответ от энергетиков — а, значит вернуть в дом ГВС — могут и сами жители. Для этого им следует обратиться в РПН с жалобой на оказание услуги ненадлежащего качества.