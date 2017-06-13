Конец пробкам! Улицу Репина открыли после ремонта

13.06.2017

Дорожные работы на участке у Центрального стадиона были закончены на день раньше срока

Сейчас движение на участке открыто как в центр, так и в сторону ВИЗа. Строители уложили новый асфальт, правда, нанести разметку еще не успели. Для автомобилистов, поворачивающих с улицы Репина на Крауля, появилась отдельная стрелка светофора. А остановки «Институт связи» и «Центральный стадион» перенесли. И это не единственное долгожданное открытие. Завтра возобновится движение транспорта по улице Московской — в районе пересечения с Объездной. Зато на ремонт на июнь закроется перекресток с Волгоградской. А с начала июля некоторое время будет запрещен проезд по улице Мельникова.