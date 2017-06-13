Караоке на Плотинке: Екатеринбуржцы отметили День России песней

13.06.2017

В многотысячном хоре под звуки оркестра слились голоса любителей и профессиональных певцов

Отечество в день России хором славят тысячи горожан. Репертуар сплошь патриотический: песни о большой и малой Родине. В этом многоголосии фальши не слышно, хотя с профессионалами бок о бок стоят любители. Наталья пением занимается всего полгода, поэтому для нее стать частью огромного хора — задача не из легких. На общую спевку был всего один день. Русскую плясовую тянут даже китайские студенты. Не зная слов, уроженцы Поднебесной напевают мелодию. Затеряться в многотысячной толпе, и правда, легко. Если вдруг забудешь текст — соседи подскажут. С песнями, танцами и забавами главный праздник страны в Екатеринбурге отмечали десятки тысяч человек. На этой площадке День России прошел в буквальном смысле — на высоте. Шаг в пустоту, секунды полета — и мягкое приземление. Горожане щекочут себе нервы, прыгая вниз с высоты многометровой высоты. Эмоции бьют через край. Привести в порядок растрепавшийся облик гости могли у стилистов. Те делятся интересным наблюдением — сильный пол, оказывается, предъявляет более высокие запросы, чем слабый. На праздничном фестивале занятие по вкусу нашли все — одни угощались кулинарными шедеврами, другие лепили глиняные свистульки и расписывали тарелочки, третью — занимались фитнесом на свежем воздухе. Отмечать — так с музыкой. В Новоуральске 12 июня прошло под звуки фанфар. Свое мастерство на традиционном конкурсе оркестров демонстрирует почти тысяча музыкантов со всей России. Кто больше рад такому параду — участники или зрители — непонятно. Праздник проходит на одном дыхании. Россия — это мы, рассудили горожане — и выстроились в огромное признание в любви к своей стране. Сотрудники компании «Сима-Ленд» отметили государственный праздник ярким флешмобом. Две тысячи человек выстроились в фразу «Мы любим Россию» и запустили в небо воздушные шары.