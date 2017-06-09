Утечка аммиака! Псевдо ЧП сегодня отрабатывали в 9 больнице

09.06.2017

Статистами стали маленькие пациенты, которые готовятся к выписке.

По первому зову сирен врачи спешат на помощь. В «девятку» на скорых везут десятки пострадавших. На Сортировке утечка аммиака. К счастью, учебная. В случае реальной катастрофы думать будет некогда, поэтому свои действия медики отрабатывают до автоматизма. Экстренно ставят дополнительные койки и готовят запасы необходимых лекарств. Тяжелых пациентов размещают в реанимации. На дополнительных койках — статисты, настоящие пациенты, готовящиеся к выписке. Дети с удовольствием включились в игру — это поинтереснее, чем просто лежать в больнице. Впрочем, некоторые навыки все же пришлось тренировать на манекенах. Пока врачи борются за жизни бездушных кукол, кареты скорой помощи принимают душ из кислотного раствора. Тяжело в учении – легко в лечении, приговаривали врачи. На учениях они показали, что умеют работать слаженно, как единый организм — все задачи выполнили в срок. За учениями следили полсотни главврачей со всей области. Поэтому столь слаженной работы в экстренных случаях можно ожидать и от других больниц региона.