Похоронили цветы под бетонными плитами! Рабочие разрушили клумбу на Крылова

Местные жители выращивали растения больше 10 лет.


От их цветника, жалуются жители дома на Крылова, больше ничего не осталось. Он погиб под бетонными плитами, которые прямо на газон выбросила техника. Рабочие едва не снесли и деревья. Как оказалось цветы, которые жители выращивали здесь десять лет, «похоронили» энергетики. Чтобы заменить аварийную арматуру, рабочим пришлось вскрыть асфальт. Вот только вывозить его почему-то не стали – оставили рядом с домом и уехали. Но даже после жалоб и звонков жителей мусор продолжал прибавляться. Помимо кусков асфальта, здесь появились щебень и сетка, которая огораживала ремонтируемый участок. Однако энергетики пообещали в ближайшее время все убрать и восстановить газон. Но если семена еще успеют прорасти, то цветник горожанам никто не вернет. Восстанавливать его они решили своими силами — уже купили новую рассаду. А чтобы ситуация не повторилась, соседи хотят написать коллективное письмо в районную администрацию с просьбой впредь хранить мусор подальше от газонов.

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Похоронили цветы под бетонными плитами! Рабочие разрушили клумбу на Крылова