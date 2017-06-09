От их цветника, жалуются жители дома на Крылова, больше ничего не осталось. Он погиб под бетонными плитами, которые прямо на газон выбросила техника. Рабочие едва не снесли и деревья. Как оказалось цветы, которые жители выращивали здесь десять лет, «похоронили» энергетики. Чтобы заменить аварийную арматуру, рабочим пришлось вскрыть асфальт. Вот только вывозить его почему-то не стали – оставили рядом с домом и уехали. Но даже после жалоб и звонков жителей мусор продолжал прибавляться. Помимо кусков асфальта, здесь появились щебень и сетка, которая огораживала ремонтируемый участок. Однако энергетики пообещали в ближайшее время все убрать и восстановить газон. Но если семена еще успеют прорасти, то цветник горожанам никто не вернет. Восстанавливать его они решили своими силами — уже купили новую рассаду. А чтобы ситуация не повторилась, соседи хотят написать коллективное письмо в районную администрацию с просьбой впредь хранить мусор подальше от газонов.
Похоронили цветы под бетонными плитами! Рабочие разрушили клумбу на Крылова
Местные жители выращивали растения больше 10 лет.
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