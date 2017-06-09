Оставили детей без отдыха: в Новоуральске льготникам не дали путевки в летний лагерь

09.06.2017

Родители пытались встать в очередь, как через портал, так и напрямую — но получили отказ.

О том, что электронные услуги — это непросто, многодетная мама выяснила опытным путем. Несколько часов Ксения Успешная безуспешно пыталась забронировать через интернет путевки в детский лагерь. Но Единый портал все время выдавал ошибку. Ее последствия плачевны — младшие дети все лето проведут дома, в городе. Понадеявшись на сайт, Ксения не успела воспользоваться и льготами для многодетных семей. Из-за сбоя системы и огромного ажиотажа ее дети не попали ни в одну из четырех летних смен. В лагерь те, кому удалось победить систему электронных госуслуг и зарегистрироваться раньше. Перед интернетом в день ИКС оказались все равны. На эту проблему и обратили внимание правозащитники. Однако сбои системы — полбеды. Многие семьи, имеющие право на привилегии, вынуждены стоять за путевками в единой очереди. Зинаида Николаевна пришла за путевкой для приемной дочери за месяц до первой смены. Как обычно, собрала все необходимые документы, но в профкоме женщине сказали, что она опоздала. Те, кто подал заявку через интернет, оказались впереди, а то, что пенсионерка не умеет пользоваться компьютером, никого не волнует. Так ли это, сейчас проверяет прокуратура. В профсоюзе, который распределяет путевки среди новоуральских семей, проблему признают. Ответственные разводят руками — на весь город один лагерь. Кто успел забронировать путевку — тот туда и попал. Однако почему это коснулось льготников, непонятно. Тем, кто остался за бортом детского отдыха, остается надеяться лишь на вмешательство надзорного ведомства. Поэтому Ксения уже продумывает досуг для младшего непоседы. Иначе старшим покоя не будет.