Жили на птичьих правах! На ВИЗе на штрафстоянку эвакуировали голубятню

Здание, в котором больше полувека обитали птицы, оказалось бесхозным.


Рожденные летать теперь ползают в клетке. За решеткой голуби оказались после того, как их лишили дома. Старые гаражи на Нагорной снесли, а голубятню — с большей частью обитателей — увезли на штрафстоянку. Такое потрясение пережили не все. Птичек жалко всему двору. Породистых голубей, говорят жители, здесь разводят больше полувека — и до сих пор они никому не мешали. Снос голубятни стал полной неожиданностью. Что теперь делать с обездоленными птахами, местные не знают. Породистые сизари, выросшие под крылом владельца, не привыкли сами добывать пропитание. В руки они не даются, поэтому по двору голубям рассыпают корм. А вот как нянчить пернатую малышню, не понятно. После сноса голубятни этот птенец может остаться без неба навсегда. Сейчас ему 2 месяца, и примерно в конце июня он должен вставать на крыло. Однако, взрослые птицы разлетелись, и учить летать его некому. Как выяснилось, крылья владельцу голубятни подрезали… соседи. Старые гаражи районная администрация убирает по жалобам жителей окрестных домов. По их словам, эти строения давно превратились в место, где сваливают мусор и пьют. Подтвердить право собственности на гаражи никто из местных не смог — вот коробки и вывезли как бесхозные. Пернатым же обитателям, уверяет подрядчик, ничего не угрожало. В защиту птиц жители уже собрали подписи — и сегодня отнесли их в районную администрацию. Чиновники объяснили — вернуть голубятню на прежнее место можно, правда, перевозить ее придется за свой счет.

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Жили на птичьих правах! На ВИЗе на штрафстоянку эвакуировали голубятню