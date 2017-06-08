Взрыв в Екатеринбурге, бегущие с огнем и внеземное вторжение: потрясающие новости 2013-2014 в проекте «20 лет о главном»

08.06.2017

Летопись Екатеринбурга. 11 серия.

Время потрясений. Такими вошли в историю города и нашего канала 2013 и 2014 годы. Что ни событие, то сенсация: дело фотографа Лошагина, эстафета Олимпийского огня и, конечно, падение метеорита. Ничего так не бодрит, как новость космического масштаба и экстренные выпуски. Эффект упавшего метеорита в том же году произвело уголовное дело знаменитого екатеринбургского фотографа Дмитрия Лошагина. Судьбоносные события, тем временем, происходят и за кадром — в жизни 41 канала. Эти кадры облетели всю страну. Снос мукомольного завода в буквальном смысле потряс горожан. Вскоре здесь вырастет целый жилой квартал, где поселятся сотни горожан. Помочь нуждающимся обрести крышу на головой решил и 41канал. А вся страна, тем временем, протаптывала дорогу к Олимпиаде. Грандиозное событие горожане встречали с огоньком. Не менее интересное предложение горожанкам сделал тогда 41 канал. Прекрасных дам спросили, согласны ли они стать великолепными? Впрочем, мужчинам тоже нашлось место на телеэкране. Новые лица, новые проекты. На 41 канале ощутимо повеяло ветром перемен — обязывает конкуренция и очередной финансовый кризис. Но несмотря на сложности, журналисты продолжают одерживать победы, как на трудовом, так и на личном фронте. На компании случился бейби-бум, пик которого придется на следующий, 2015 год.