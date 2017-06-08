В Екатеринбурге рабочие уложили асфальт вокруг припаркованной машины

Работу дорожников сняли на видео местные жители.


Чтобы уложить асфальт, рабочим приходится ходить вокруг да около. Покрытие они укладывают прямо по контуру припаркованного автомобиля. Ничего не поделать — место прошлогодних раскопок велено благоустроить. Не мудрено, — вздыхают местные. Ведь никаких предупреждений для автовладельцев ремонтники не оставляли, а найти хозяина иномарки не смогли. Впрочем, работу обещают все же доделать. И это не первый курьезный случай с начала сезона дорожных работ. В асфальт начали закатывать не только машины, но и пни. В Кировском районе спиленное дерево так и оставили стоять посреди дороги. Наверное, чтобы водители не разгонялись. Тополь спилили еще несколько лет назад, но его остатки не выкорчевали. С тех пор пень стал местной достопримечательностью. Над этим «приколом» от коммунальщиков посмеялась вся страна. Пень стал настоящей звездой интернета и даже засветился в эфире федерального телеканала.

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В Екатеринбурге рабочие уложили асфальт вокруг припаркованной машины