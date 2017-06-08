Сплошное надувательство: в Екатеринбурге многие детские батуты не соответствуют нормам безопасности

08.06.2017

Проверки устроили после несчастного случая в Серове.

Этот батут еще не установлен, но нарушения проверяющие уже углядели. На нем дети легко могут допрыгаться — упасть на землю. Ведь аттракцион держится на честном слове. В рейд общественники и чиновники вышли после происшествия в Серове, где нелегальный батут опрокинулся на стоявшую рядом 5-летнюю девочку. Ребенка с травмами доставили в больницу. Подобная ситуация рискует повториться и в этом парке. К примеру, этот аттракцион не только не закреплен должным образом, но еще и незаконно потребляет электричество от соседнего кафе. А инструктаж сотрудники похоже еще не выучили — его оператор озвучил по шпаргалке. После провального экзамена аттракцион был убран по первой просьбе. В другом парке батут закреплен по правилам – привязан веревками к бетонным блокам. Однако на некоторых аттракционах их число не мешало бы увеличить. Но если эти сотрудники спокойно выслушали замечания, то операторы батута на Татищева, завидев делегацию, сразу же сбежали. Их поведение никого не удивило. У предпринимателей даже нет договора аренды земельного участка. Так же должны поступить владельцы всех нелегально установленных батутов. Их в городе около десяти. Черный список ревизоры планируют передать в полицию. Общественники просят быть бдительнее и посетителей. Ведь, как оказалось, многие мамы даже не смотрят, куда ведут своих детей.