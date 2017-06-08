Два конкурента на одной выставке: в Екатеринбург привезли ювелирные изделия Фаберже и Денисова-Уральского

08.06.2017

В экспозиции можно увидеть экспонаты из коллекции императорской семьи.

Денисов-Уральский и Фаберже. Они такие разные, но на этой выставке великие мастера, точнее их шедевры — вместе. Что связывает нашего земляка-камнереза и знаменитого придворного ювелира? Оказывается, не только профессия. Мастера были современниками, конкурентами, их магазины в Петербурге находились в зданиях напротив. И довольно быстро творчество умельцев-самородков переплелось. На этой выставке приоткрываются не только кладовые сразу нескольких музеев страны, в том числе Московского Кремля, но и тайны истории. Их прекрасно хранят камни. Сравниться с Фаберже в искусстве обработки этого материала в начале 20 века мог только Денисов-Уральский. Он так хорошо знал и любил уральские минералы, что просто очистив их, даже без огранки, превращал в произведение искусства. Как, например, этот кварц из кабинета Николая Второго. Увидеть лучшие работы двух великих мастеров в одном месте стало возможным благодаря Фонду Святой Екатерины. Выставку специально приехала открыть глава музея Московский кремль и дочь космонавта номер один Елена Гагарина. Говорит, многое в Екатеринбург впервые — вот, к примеру, последнее пасхальное яйцо фирмы Карла Фаберже. Работа над ним прервалась из-за революции. И долгие годы драгоценность считалась утерянной. Последнее пасхальное яйцо фирмы Фаберже хранилось в минералогическом музее Ферсмана с 25 года, туда его передал сын ювелира. Но так как передал он его в разобранном виде, никто даже не догадывался, что это на самом деле. Только в 2002 году ученые музея Московского кремля, отбирая экспонаты для своей выставки, разгадали загадку и собрали последнее яйцо Фаберже. Алексей Денисов-Уральский был настоящим патриотом, завещав свою минералогическую коллекцию и свои работы родному городу. Но так случилось, что почти ничего до Екатеринбурга не дошло. Поэтому эта выставка — еще и уникальная возможность познакомиться с наследием знаменитого земляка.