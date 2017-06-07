Тот еще фрукт! 20 тонн яблок уничтожат на Среднем Урале

Огромная партия нелегальных плодов была сегодня изъята на оптовой базе Екатеринбурга.


В ходе рейда сотрудники Россельхознадзора обнаружили ящики, на которых не было никаких ярлыков. Без них определить происхождение партии сложно, но проверяющие нашли улики. Фрукты оказались санкционными. Не смотря на то, что владелец пытался скрыть происхождение яблок, страну-производителя выдали самые обыкновенные поддоны. Они соединены с ящиками, на которых осталась польская маркировка. Документов о сертификации товара владелец предоставить не смог, качество фруктов тоже оказалось сомнительным. Об этом сотрудники надзорного ведомства судят по отсутствию характерного яблочного запаха. Такие плоды сгодятся разве что для удобрения.

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