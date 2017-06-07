Пепелище вместо рынка, телеведущие-младенцы и подземные радости: важные события 2011-2012 в проекте «20 лет о главном»

07.06.2017

Летопись Екатеринбурга с 1997 по 2017 – серия 10.

Тэфи много не бывает. В 2011-2012 годах копилка наград «41-Домашнего» пополнилась одной из самых престижных статуэток – «Главные новости Екатеринбурга», спустя 10 лет, вновь признаны лучшими в стране. Высокую планку журналистам задает вся информационная повестка. В борьбе за крупнейшие международные события город участвует сразу в двух заявочных эстафетах; к концу подходит многолетний марафон строительства первой ветки метро. О достижениях и планах властей отныне знал весь город. Большая студия 41канала стала открытой. Главные городские события обсуждает вся Россия. Екатеринбург попал в федеральную повестку с поистине горячей новостью – горел «Таганский ряд». Большие потери несет и екатеринбургский зоопарк. Горожане тяжело переживают смерть старожила зверинца – бегемота Алмаза. Тем временем, на 41-Домашнем прибавление. Две ведущие одновременно стали мамами и, пользуясь случаем, сделали из этого настоящее шоу. Быстро растут не только теледети. Ввысь тянется весь Екатеринбург. Город в то время достиг небывалых высот в плане строительства небоскребов – в уральской столице вырос «Высоцкий». Чтобы о Екатеринбурге и его достопримечательностях узнал весь мир, город решил побороться за право проведения сразу несколько престижных событий. В борьбе за чемпионат мира по футболу город одержал уверенную победу. Первые результаты подготовки к Мундиалю горожане увидели спустя несколько лет. Центральный стадион стал больше и обрёл современный облик; окрестности спортивной арены тоже изменились до неузнаваемости. Все для удобства десятков тысяч болельщиков, которые приедут в Екатеринбург уже в 2018