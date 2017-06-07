Министерство спорта разрабатывает нормы ГТО для инвалидов

07.06.2017

Люди с ограниченными возможностями уже начали тестировать упражнения.

Нормы ГТО особые спортсмены выполняют с легкостью. Но сегодня у них не зачет, а эксперимент, показывающий: на что способны люди с ограниченными возможностями. Комплекс упражнений ГТО для инвалидов испытывают в 14 регионах страны. Как и у здоровых людей, у особенных проверяют выносливость, силу, скорость, гибкость, координацию и быстроту реакции. Только задания немного иные. Например, бег для колясочников заменили ездой по кругу. А вот в силовых упражнениях они, похоже, дадут фору даже здоровым. Протестировав сотни людей, министерство спорта создаст четыре группы особых нормативов: для инвалидов по слуху, зрению, для людей с нарушениями интеллектуального развития и опорно-двигательного аппарата. Правда, эксперимент уже показал, что новые нормы ГТО не то, что по силам спортсменам, но и слабоваты для них. Все результаты передадут чиновникам, которые уже через год установят особые нормы ГТО — и инвалиды, сдав зачет, смогут получить заслуженные значки.