Чужих к себе Лада теперь не подпускает. По словам спасителей, нелюдимой она стала в приюте для бездомных животных. Те, кто взялись ее опекать, довели дворнягу до истощения. Лада — далеко не первая собака, которую зоозащитники вызволили из приюта в Артемовском. Он уже сыскал «славу» звериного «концлагеря». И тем не менее, муниципальный контракт с подрядчиком
«Куйвашев, останови беззаконие и живодеров»: свердловские зоозащитники устроили пикет возле ЗакСО
Активисты требуют запретить недобросовестным фирмам открывать приюты для бездомных животных.
Чужих к себе Лада теперь не подпускает. По словам спасителей, нелюдимой она стала в приюте для бездомных животных. Те, кто взялись ее опекать, довели дворнягу до истощения. Лада — далеко не первая собака, которую зоозащитники вызволили из приюта в Артемовском. Он уже сыскал «славу» звериного «концлагеря». И тем не менее, муниципальный контракт с подрядчиком