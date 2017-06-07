«Куйвашев, останови беззаконие и живодеров»: свердловские зоозащитники устроили пикет возле ЗакСО

Активисты требуют запретить недобросовестным фирмам открывать приюты для бездомных животных.


Чужих к себе Лада теперь не подпускает. По словам спасителей, нелюдимой она стала в приюте для бездомных животных. Те, кто взялись ее опекать, довели дворнягу до истощения. Лада — далеко не первая собака, которую зоозащитники вызволили из приюта в Артемовском. Он уже сыскал «славу» звериного «концлагеря». И тем не менее, муниципальный контракт с подрядчиком по-прежнему действует. Право братьев меньших на жизнь активисты пришли отстаивать к свердловскому парламенту. По их мнению, выбирать компании по отлову бродяжек нужно более тщательно. Ведь сейчас многие «черные договорники» попросту нарушают закон: вместо положенных 6 месяцев животных содержат две недели, потом усыпляют. А власти закрывают на это глаза. Порой, чтобы спасти собак, зоозащитники устраивают настоящее шоу — приходят в приюты под видом жителей и забирают несчастных обитателей. Правда, иногда бывает слишком поздно. Проверить, в каких условиях содержатся бездомные животные, не представляется возможным. Работники приюта не пускают на порог ни общественников, ни журналистов. В телефонном же разговоре отловщики уверяют — у них всё по закону. Но зоозащитники стоят на своем. Побродив под окнами Заксобрания, они разошлись с надеждой — как раз сегодня стало известно о поправках, предложенных Госдумой к закону о жестоком обращении с животными. Депутаты предлагают считать это тяжким преступлением. Свердловские активисты — двумя руками.

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