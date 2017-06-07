Актеры расскажут об «Искусстве жениться»: на сцене свердловского Музкома премьера

07.06.2017

От английской чопорности режиссер отказался, превратив все действие в фарс.

Сохранить серьезное лицо на этом спектакле будет сложно. В Музкоме вновь решили ломать комедию и стереотипы. Хотя в основе постановки — классический сюжет Оскара Уайльда, история двух холостяков, собравшихся жениться. Ради возлюбленных они шутки ради назвались одним именем. Оригинал называется «Как важно быть серьезным», но от английской чопорности режиссер оперетты отказался — происходящее на сцене превратилось в фарс. Чтобы современники смогли понять всю драму этой комедии, режиссер ловил эмоции зрителей в кинотеатре. В спектакле задействованы всего восемь актеров, но назвать кого-то главным героем режиссер не берется. Их индивидуальность подчеркнули костюмы и декорации в стиле Англии 19 века. «Искусство жениться» поставили всего за два месяца. Пока шли репетиции, актеры завлекали публику в соцсетях, предлагая пройти квест и найти бутылку с пригласительным на премьеру. Сейчас же билеты уже не найти ни в дупле, ни в кассах театра. Уже ясно, что премьеры пройдут при полных залах.