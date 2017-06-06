Снимают напряжение: на Урале с пострадавшими от урагана работают психологи

06.06.2017

Тем временем, энергетики возвращают электричество в дома, а спасатели разбирают завалы.

Путь субботнего урагана синоптики могут проследить по минутам. То, что стихия разгуляется не на шутку, стало ясно ещё за сутки до трагедии. Последствия урагана выходного дня устраняют до сих пор. Спасатели и коммунальщики убирают вырванные с корнем деревья, чинят унесенные ветром крыши и поврежденные дома, восстанавливают электроснабжение. Из-за непогоды больше 80 тысяч свердловчан остались без света, а полсотни школьников из Тагила — без летнего отдыха. Их школу, стоящую на открытом месте, едва не разнесло по кирпичику. Успеть подлатать здание до сентября — задачка не из легких. Эти расходы, понятное дело, никто не планировал — для большинства свердловчан буря стала громом среди ясного неба. Штормовое предупреждение спасателей, объявленное накануне через СМИ, дошло не до всех. А когда тучи уже сгустились, оперативно оповестить население МЧС не смогло — мобильные операторы подвели. Раньше поднимать тревогу нет смысла — точный прогноз синоптики дают на пять-шесть часов вперед. Но согласно предварительному, в ближайшее время штормить область не будет. А вот по мнению климатологов, которые заглядывают в будущее дальше, зонты убирать рано. Из-за парникового эффекта дожди и шквалистый ветер станут для региона нормой