День рождения великого поэта горожане отмечают по мотивам его произведений. Две розы в дар бронзовому Пушкину сегодня принесла и Ида Михайловна. Бывшая учительница русского языка наизусть читает Евгения Онегина. Ведь без стихов этот праздник немыслим. Для Геннадия Егоровича эти строки стали буквально пророческими. Известный уральский поэт, вспоминает: первые шаги в литературе он сделал именно благодаря произведениям Пушкина. Молодежь сегодня цитирует поэта не хуже взрослых. Вот уж точно — бессмертное творчество. Правда, чувства к классику теперь выражают
Кидали розы к ногам и читали стихи! Екатеринуржцы отметили День рождения Пушкина
Великому поэту сегодня исполнилось 218 лет.
День рождения великого поэта горожане отмечают по мотивам его произведений. Две розы в дар бронзовому Пушкину сегодня принесла и Ида Михайловна. Бывшая учительница русского языка наизусть читает Евгения Онегина. Ведь без стихов этот праздник немыслим. Для Геннадия Егоровича эти строки стали буквально пророческими. Известный уральский поэт, вспоминает: первые шаги в литературе он сделал именно благодаря произведениям Пушкина. Молодежь сегодня цитирует поэта не хуже взрослых. Вот уж точно — бессмертное творчество. Правда, чувства к классику теперь выражают