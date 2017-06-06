Кидали розы к ногам и читали стихи! Екатеринуржцы отметили День рождения Пушкина

Великому поэту сегодня исполнилось 218 лет.


День рождения великого поэта горожане отмечают по мотивам его произведений. Две розы в дар бронзовому Пушкину сегодня принесла и Ида Михайловна. Бывшая учительница русского языка наизусть читает Евгения Онегина. Ведь без стихов этот праздник немыслим. Для Геннадия Егоровича эти строки стали буквально пророческими. Известный уральский поэт, вспоминает: первые шаги в литературе он сделал именно благодаря произведениям Пушкина. Молодежь сегодня цитирует поэта не хуже взрослых. Вот уж точно — бессмертное творчество. Правда, чувства к классику теперь выражают по-новому. У памятника Пушкину на его 218 день рождения открыли памятную доску, на которой любой желающий мог оставить цитату или рисунок. Правда, уже к обеду пустых мест на ней не осталось. Отметить День рождения Александра Сергеича пришли и те, кто только начал знакомиться с его творчеством. Школьники цитируют недавно выученные для уроков литературы стихи. Творчество Пушкина остается популярным даже во времена современной, цифровой культуры. Это еще раз доказывает количество гостей, собравшихся на празднике. Горожан не испугали даже осадки — ведь их греет солнце русской поэзии.

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