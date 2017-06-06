ЕГЭ в темноте: в Первоуральске коммунальщики сорвали экзамены по обществознанию

В школе, где накануне должно было пройти тестирование, за полчаса до его начала погас свет.


В классах отключились камеры видеонаблюдения и вся компьютерная техника — так что экзаменаторы даже не смогли распечатать задания. Тестирование пришлось переносить на другой день. Сдавать обществознание в этом пункте должны были выпускники сразу пяти школ — больше 80-ти человек. Отмена экзамена расстроила не всех — ведь появилось дополнительное время на подготовку. Оказалось, что ЕГЭ сорвал экскаваторщик местной управляющей компании — он работал неподалеку и задел ковшом подземный кабель. Рабочий нарушил сразу несколько правил безопасности: вел раскопки поперек линии и на недопустимой глубине. Ведь после достижения определённой отметки работы должны были выполняться только в помощью лопаты.

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