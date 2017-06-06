Что напугало Алену Костерину? И почему горожанам запретили выезжать в центр? Важные события 2008-2010

06.06.2017

«Главные новости Екатеринбурга» продолжают вести летопись уральской столицы и 41 канала в проекте «20лет о главном».

2008-2010- что ни год, то новое грандиозное событие, либо подготовка к нему. Это во всех смыслах время «Главных новостей Екатеринбурга». Саммиты стран ШОС и БРИК, первая промышленная выставка Иннопром, дебют Венского фестиваля. Уральская столица, как впрочем, и 41 канал, ставят все новые планки и успешно их преодолевают. Недостатка в новостях тогда точно не было. Главные показывали на 41 канале. Событиями мирового масштаба горожан теперь не удивить. И если, к примеру, екатеринбуржцы не могут съездить в Вену — Вена едет к нам. Меняется город, меняется и 41 канал. В эфире появляются новые ведущие. Новые лица, тем временем, появляются и в руководстве города. Пост мэра Екатеринбурга покидает человек, возглавлявший уральскую столицу 18 лет! Вот уж точно — сильный мэр. 90-ые и нулевые в Екатеринбурге неспроста прозвали эпохой Чернецкого, главы, который четыре раза избирался на всенародных выборах. Руководство Аркадия Михайловича выпало на самые сложные для страны времена, когда приходилось решать самые разные вопросы — от нехватки продуктов в магазинах до рейдерских захватов. Командный принцип управления городом после ухода Чернецкого даже узаконили. Однако, тогда подходящей кандидатуры на должность сильного мэра не нашли. Поэтому властные функции распределили между главой города, выполняющим представительские функции, и главой администрации, который с тех пор занимается хозяйственными вопросами. Такое разделение обязанностей действует по сей день.