Дрова, которые в области наломал ураган, убирают третий день. Рабочие собирают унесенные ветром обломки и ремонтируют здания, поврежденные стихией. Грозовой фронт, который натворил бед в столице, дошел до Среднего Урала к вечеру субботы. Сильный ветер рвал и метал: в Екатеринбурге под его порывами рухнула вышка сотовой связи, в Тагиле не устояли опоры электропередачи и деревья. Одно такое насмерть придавило 33-летнего свердловчанина, а житель Волчанска сгорел в бане после удара молнии. Еще 9 человек, в том числе ребенок, получили травмы. Ведь с домов буквально сносило крыши. Всего в области от сильнейшего шторма пострадало больше 2 сотен домов. В Староуткинске, на который пришелся основной удар, ураган повредил жилье у 3 десятков человек. Для пострадавших организовали пункт временного размещения. Им оказывают помощь власти и психологи. Тем временем, во многих городах ведутся работы по восстановлению электроснабжения — для 40 тысяч свердловчан ураган стал концом света. В Тагиле из-за этого встал общественный транспорт — трамваи пришлось тащить в парк тракторам. По примерным подсчетам, ущерб от разгула стихии составил 100 миллионов рублей. Областные власти уже пообещали выделить эти деньги на ремонт пострадашего жилфонда. Но счет, возможно, еще не закрыт — в регионе
Унесенные ветром: двое человек стали жертвами урагана в Свердловской области
Мужчина скончался из-за упавшего на него дерева.
Дрова, которые в области наломал ураган, убирают третий день. Рабочие собирают унесенные ветром обломки и ремонтируют здания, поврежденные стихией. Грозовой фронт, который натворил бед в столице, дошел до Среднего Урала к вечеру субботы. Сильный ветер рвал и метал: в Екатеринбурге под его порывами рухнула вышка сотовой связи, в Тагиле не устояли опоры электропередачи и деревья. Одно такое насмерть придавило 33-летнего свердловчанина, а житель Волчанска сгорел в бане после удара молнии. Еще 9 человек, в том числе ребенок, получили травмы. Ведь с домов буквально сносило крыши. Всего в области от сильнейшего шторма пострадало больше 2 сотен домов. В Староуткинске, на который пришелся основной удар, ураган повредил жилье у 3 десятков человек. Для пострадавших организовали пункт временного размещения. Им оказывают помощь власти и психологи. Тем временем, во многих городах ведутся работы по восстановлению электроснабжения — для 40 тысяч свердловчан ураган стал концом света. В Тагиле из-за этого встал общественный транспорт — трамваи пришлось тащить в парк тракторам. По примерным подсчетам, ущерб от разгула стихии составил 100 миллионов рублей. Областные власти уже пообещали выделить эти деньги на ремонт пострадашего жилфонда. Но счет, возможно, еще не закрыт — в регионе