Падение моста, танцующие журналисты и новое амплуа Сергея Белова: важные события 2006-2007 в проекте «20 лет о главном»

05.06.2017

«Главные новости Екатеринбурга» в честь своего дня рождения подготовили новую серию юбилейного проекта.

Одно из предназначений телевидения — помогать людям. В 2006 и 2007 годах эту функцию 41 канал выполнил на все 100%. В «Городской дозор» отправился главный телеквартальный города Юрий Шумков, а каждый вечер для наших зрителей стал Полезным. В Екатеринбурге тоже сплошь «премьеры» — открываются огромные моллы, которые становятся центрами притяжения жителей, появляются свой Арбат и хоккейный клуб. Разве что строителей моста на Шевченко ждал громкий провал. Когда, кажется, что мир вокруг рушится, и света в конце тоннеля коммунальных проблем не видно — на помощь приходит «Городской дозор». Самая популярная рубрика Новостей 41 канала впервые вышла в эфир в июле 2007го. Но прогресс неумолим. А его двигателем в это время стала, естественно, торговля. А ведущим 41-го тогда впору было давать мастер-классы и по латино-американским танцам. На канале танцуют все. А Екатеринбург, тем временем, болел хоккеем! У города вновь появилась своя ледовая дружина. В большую игру вступили и журналисты 41-Домашнего. В очередной раз телевизионщики получили главную награду страны. Свои бронзовые статуэтки получили не только журналисты, но и весь город. Улица Вайнера превратилась в скульптурную галерею. Она, похоже, обосновалась здесь на века, но многое в Екатеринбурге оказалось невечным. Будущее покажет