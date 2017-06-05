Не открывайте дверь посторонним! В Екатеринбурге орудуют лже-газовики

05.06.2017

Их жертвами, чаще всего, становятся пенсионеры.

Сплошное надувательство, возмущаются хозяева. После установки нового шланга в кухне стоит характерный запах опасности. Газ течет из щелей, оставленных горе-работниками. Это едва не подорвало и без того хрупкое здоровье Клавдии Егоровны. Запах газа появился после визита газовиков. Вернее — троих мужчин, которые так представились. Они заявили, что в квартире нужно срочно менять шланг, идущий к плите. Пенсионерка дурного не заподозрила — ведь, говорит, в подъезде частенько бывают перебои с топливом — и пустила чужаков в дом. Спросить за ущерб теперь не с кого — отданные пенсионеркой деньги испарились вместе с псевдогазовиками. В выданных ими квитанциях не разобрать ни печати, ни подписи. Сразу видно — халтура. Трое мошенников действовали быстро и четко. Как рассказали местные, за час они успели обойти два подъезда и везде предлагали свои услуги сомнительного качества. По словам жителей, мужчины были одеты в куртки с надписью «газовая служба» и просились в квартиры для проверки газового оборудования. По словам настоящих газовиков, случаи, когда им приходится исправлять ошибки лже-коллег, в Екатеринбурге не редкость. И хорошо еще, если горожане после таких визитов теряют лишь деньги — безграмотная установка оборудования грозит серьёзными авариями. Так что прежде чем пускать работников на порог, лучше выяснить — с кем вы имеете дело. Проверить, идет ли в доме техническая проверка, можно по телефону 04. Специалисты советуют звонить им ДО визита, ведь устранять последствия гораздо сложнее