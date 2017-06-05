Банановый кетчуп и соус из березового сока: шеф-повара удавили горожан на фестивале барбекю

05.06.2017

Было место не только хлебу, но зрелищам — в рамках программы прошли поросячьи бега.

За бегущих свиней здесь кажется, болеют даже сильнее, чем за поваров. Поросячьи бега у фестиваля барбекю на разогреве. Этим спортсменам всего 56 дней. Обучать их бегу работники свинокомплекса начали сразу, как оторвали от матери. Ведь бегать поросята от природы вообще не склонны. Почти всё время они проводят или за едой, или во сне. Самым быстрым поросятам вместо приза пообещали двойную порцию корма. Но очень скоро их ждет незавидная судьба. Уже в полгода они достигнут веса в 120 килограммов и отправятся на бойню. Полет фантазии поваров на фестивале не останавливает даже отсутствие плиты. Из одного набора продуктов — с мясом, рыбой или креветками — они умудряются всего за 40 минут приготовить роскошный ужин. То, что это состязание профессионалов, видно издалека. Даже самое простое блюдо, кажется не повторить без долгих лет тренировок. Обыкновенного шашлыка здесь не встретить. Ножи в жаркой битве в этом году скрестили сразу 30 команд. Чтобы распробовать стряпню всех участников, членам жюри — а это лучшие рестораторы города — пришлось запастись таблетками для пищеварения. Самым вкусным блюдом жюри признало барбекю команды из поселка Арти. Повара из сельского кафе обошли маститых шефов, приготовив соус из березового сока.