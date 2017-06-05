9 лет за холодные батареи: экс-глава ЖКХ Белоярского района отправился за решетку

05.06.2017

Его признали виновным в получении большой взятки.

За три миллиона рублей чиновник помог одной из фирм заключить контракт на строительство котельной. И едва не заморозил весь поселок. Напомним, Сергея Прохоренко задержали 1,5 года назад в собственном кабинете. Его обвиняли в срыве отопительного сезона в Белоярке. Выяснилось, что за «откат» чиновник не глядя подписывал все акты приемки. В результате одна из построенных котельных оказалась не рабочей — подрядчик проложил трубы не того диаметра. Тепло в дома жителей пришло лишь в ноябре — в округе была объявлена чрезвычайная ситуация. За помощь следствию строители и посредник, передававший деньги, под суд не пошли, а вот Прохоренко отправится за решетку, да еще и заплатит штраф — 233 миллиона рублей.