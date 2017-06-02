В Среднеуральске директор закрытой 10 лет назад школы продолжает получать зарплату

02.06.2017

Женщине регулярно выплачивают даже премии

Из местного сторожа теперь слова не вытянешь. Женщина, видимо, вспомнила, что молчание — золото. Пока о пустующей школе, за которой она присматривает, не пошли разговоры, здесь годами не видели ни детей, ни прокуроров, ни, кажется, даже директора. Вахтерша, похоже, единственный работник, который исправно ходит в школу. Она закрыта уже 10 лет, однако, каждый месяц из городского бюджета на ее содержание выделяется 86 тысяч рублей! Треть суммы — зарплата неуловимого директора. Но, как выяснили проверяющие, здание не пустует. Правда, ученики здесь получают не общее, а дополнительное образование — в одних кабинетах стоят теннисные столы, в других находятся классы автошколы. Почему здание используется не по назначению, неясно. В 2007-ом школу из-за ветхости закрыли на реконструкцию. Но спустя четыре года городские власти решили, что ремонтировать ее слишком накладно. Проект убрали в долгий ящик, однако, штатное расписание почему-то пересматривать не стали: директор, к примеру, и ныне там. Чем директор занимался с 2011-го года, прокуратура сейчас и выясняет. Почти миллион рублей в год на содержание ненужного здания — не мелочь. Может встать вопрос о нецелесообразном расходовании средств. Ведомство интересует и то, как в аварийном здании появились арендаторы. Зато будущее здания более-менее понятно. В администрации Среднеуральска уже в следующем году планируют открыть здесь патриотический центр. На него деньги есть.