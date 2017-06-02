Кроме того, несколько улиц на время ремонта станут односторонними: Мельникова, Посадская и Радищева. Общественный транспорт будет двигаться по ВИЗ-бульвару и Токарей — дальше по маршруту. Либо огибать перекрытый участок по Гурзуфской. И хоть пробок не избежать, горожан транспортники просят запастись терпением — Репина откроют уже 14 июня.
В ожидании дорожного коллапса: улицу Репина возле Центрального стадиона перекрыли до 14 июня
Объехать перекрытый участок можно по ВИЗ-бульвару и Московской
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В ожидании дорожного коллапса: улицу Репина возле Центрального стадиона перекрыли до 14 июня