В ожидании дорожного коллапса: улицу Репина возле Центрального стадиона перекрыли до 14 июня

02.06.2017

Объехать перекрытый участок можно по ВИЗ-бульвару и Московской

Кроме того, несколько улиц на время ремонта станут односторонними: Мельникова, Посадская и Радищева. Общественный транспорт будет двигаться по ВИЗ-бульвару и Токарей — дальше по маршруту. Либо огибать перекрытый участок по Гурзуфской. И хоть пробок не избежать, горожан транспортники просят запастись терпением — Репина откроют уже 14 июня.